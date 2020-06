Resultados prueba COVID México arroja un gran porcentaje de infectados según un epidemiólogo de Harvard, estudio realizado en Estados Unidos.

Eric Feigl-Ding, también economista especializado en Salud, afirmó que el 56 por ciento de las personas que se hacen la prueba del coronavirus dan positivo en dicho examen.

“Estoy llorando por México ¡Más del 50% es el porcentaje de *POSITIVIDAD*! Más de la mitad de todos los que se hacen un examen son positivos”, indicó en su cuenta de Twitter, donde también mostró gráficas del estudio que realizó al respecto.

Holy moly- I’m crying for MEXICO 🇲🇽. The over 50% is the *POSITIVITY* percentage!!! More than half of all who get a test are positive. Even in the worst periods of NYC or Madrid or Lombardy… they never approached 50% positivity!! Mexico may be undergoing unprecedented #COVID19. pic.twitter.com/1p7DaaHCVz

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 21, 2020