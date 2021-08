Cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobaron la destitución del presidente José Luis Vargas Valdez y en su lugar nombraron a su sustituto, Reyes Rodríguez Mondragón.

En la sesión presidida por Janine Otálora, coincidieron en que la destitución obedece a una “traición a los principios y deberes” que juró cumplir, además de cometer supuestos abusos en el uso de la presidencia.

La destitución de Vargas Valdez está sustentada luego de las constantes irregularidades en su desempeño, que van desde violaciones normativas hasta acusaciones que ponen en duda la independencia de los integrantes de la Sala Superior, dijo la magistrada Otálora.

Tanto José Luis Vargas como la magistrada Mónica Soto se negaron a asistir a esta sesión en la que cada uno del resto de la Sala Superior enlistaron los agravios con los que buscaron fundar esta destitución.

Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, autor de la propuesta votada este día, festejó el apoyo de sus colegas al asegurar que no pueden pasar por alto los calificativos como los que lanzó José Luis Vargas, quien los llamó “manada”.

“Si uno omite la ética o no la tiene, estamos en graves problemas, a este tribunal no venimos a hacernos populares, sino a que se respeten las reglas y se califique de manera imparcial las elecciones, no estamos aquí para beneficiar a grupos de interés o gobernantes”.

Remueven al presidente del TEPJF; Reyes Rodríguez toma su lugar

En su primer discurso como nuevo presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón consideró que es todo un reto y un honor, pero confió en que con el apoyo de sus compañeros podrían salir adelante.

