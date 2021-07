Este jueves, durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó el regreso a clases presenciales será a finales de agosto en todos los estados. Debido a esto, aseguró que se está trabajando en un Plan para mejorar las escuelas y crear las condiciones básicas para este regreso.

“Nos urge el regreso a clases presenciales, porque no hay nada, nada que sustituya la escuela. Si seguimos así, el daño va a ser mayor, en lo afectivo, en lo social, no nada más es lo académico”, indicó el mandatario.

El titular del Ejecutivo Federal hizo un llamado a los padres y madres de familia para que empiecen con los preparativos para reabrir las escuelas en todo el país.

Señaló que no se deben reunir una semana antes, sino que se deben empezar a tener reuniones con tiempo en cada escuela para conocer las condiciones de las aulas, para que cuando se inicien las clases, sean en general.

AMLO hizo énfasis en que “hay condiciones” para el regreso a clases presenciales, por lo que garantizó que no habrá contagios que puedan poner en riesgo a menores y personal educativo.

“No vamos a tener para entonces problemas de contagios, que puedan poner en riesgo a los niños, jóvenes a maestras, maestros al personal educativo, porque está demostrado que la pandemia afecta más a las personas mayores; ya para entonces vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores, todos”, explicó.

Te puede interesar:

Además, AMLO aseguró que habrá más vacunas y que, durante la actual campaña de vacunación se están inmunizando entre 500 y 600 mil personas diarias.

“Voy a pedirle a los médicos de todas las dependencias del sector salud, quiero que pediatras y especialistas vengan conmigo una vez a la semana para que ellos desde aquí orienten cuál es el tratamiento que funciona, por qué no hay riesgos, cómo se comportan los niños y adolescentes cuando están contagiados, qué se puede hacer, cuánto tiempo es el malestar, por qué pueden ser atendidos. No se trata de que no tengan atención médica, sino que conozcan las mamás más sobre esto. Ahora los contagios tienen que ver más con jóvenes”, dijo el presidente.

Aseveró que es muy raro que menores de edad se contagien o mueran por coronavirus. “Esa es una bendición el que no le afecte a los niños, o que se contagien pero no sea fatal en el caso de niños y adolescentes”, aseguró López Obrador.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.