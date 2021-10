El tema de la Reforma eléctrica sigue dando de qué hablar y hoy el presidente dejó clara su postura.

Y es que Andrés Manuel López Obrador negó que haya un “acuerdo en lo oscurito”.

Señaló que sea cual sea el sentido del voto de los legisladores, ellos son los que tendrán que dar explicaciones al pueblo.

“No hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio, eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad”.

Reforma eléctrica: Niega AMLO acuerdo en lo oscurito

En la mañanera de este viernes, López Obrador recordó que el próximo lunes estará todo su gabinete de Energía para explicar a fondo lo que es la reforma eléctrica.

“Ya está la iniciativa, pero si hace falta explicar en foros, en polemizar, debatir sobre los temas los servidores públicos del gobierno federal, del Ejecutivo van asistir a las cámaras, y a donde se requiera, la academia, a las cámaras empresariales, con los sindicatos, a informar ampliamente”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.