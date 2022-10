En el marco del “8º Congreso Internacional de Medicina Estética, Antienvejecimiento, Longevidad y Medicina Regenerativa”, el Doctor Marco Antonio Conde Pérez fue reconocido por su labor en pro de la Medicina Estética de México.

Organizado por el Colegio de Profesionales en Medicina Estética A.C., el 8vo congreso se está llevando al cabo en la CDMX el día de hoy 14 y mañana 15 de Octubre, donde se le hizo un reconocimiento al Doctor Marco Antonio Conde Pérez, Rector y fundador de la Universidad del Conde y del Instituto de Estudios Superiores en Medicina, por sus logros obtenidos en bienestar de todo el gremio médico en las áreas de la Medicina y la Cirugía Estética de nuestro País.

También se agradeció a la Universidad del Conde por los miles de médicos que antes no tenían oportunidad de estudiar un posgrado en Medicina Estética y que ahora han logrado realizarse fortaleciendo su práctica Médica.

Al respecto el Dr. Conde Pérez resaltó que: “…buscamos que los Médicos tengan un espacio para aprender, creo que eso no es nada malo, creo que todo ser humano tiene derecho a la educación y más los médicos, necesitamos estar actualizados día con día. En mi carrera he logrado formar más de mil quinientos médicos estéticos, pero también me ha tocado formar dos colegios Federales avalados por la Dirección General de Profesiones y 28 Colegios Estatales avalados por la misma Dirección General de Profesiones, precisamente para que puedan tener esos médicos la certificación y la validez oficial.”

Reconocen al Dr. Marco Antonio Conde Pérez por su labor en pro de la Medicina Estética en México

Los asistentes reconocieron a Marco Antonio Conde Pérez como un innovador y precursor de la medicina estética en México con antecedentes profesionales que tienen repercusión tanto en el país como en el extranjero, Estados Unidos y Europa.

Además el Presidente del Clúster de Turismo Médico, dijo que el prestigio de los cirujanos estéticos mexicanos ha propiciado que cada vez más lleguen al país pacientes del extranjero, para hacerse tratamientos de calidad.

Próximamente la zona conurbada Veracruz-Boca del Río una vez más será sede del Congreso Internacional de Medicina y Cirugía Estética, evento al que asisten cerca de 2 mil médicos de todo el país y contribuye a la reactivación económica del Estado con una participación de prestigiadas personalidades del medio nacional e internacional.

