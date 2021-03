A través de un Facebook Live en la página de Librerías Gonvill, Raymundo Riva Palacio presentó su nuevo libro “Colosio: crónica del fracaso de un proyecto transexenal”.

En la transmisión, Riva Palacio estuvo acompañado de Otto Granados, quien es un funcionario público, académico, consultor y diplomático mexicano.

En esta presentación hablaron acerca del libro, el cual se centra en la recolección de información acerca del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994.

De acuerdo con la descripción de Otto Granados, este producto es una invitación al razonamiento del caso de Colosio, el cual fue un hecho que impactó a la sociedad y política mexicana.

Se enfoca en el asesinato del excandidato

En cuanto al libro si bien esencialmente es una crónica, también cuenta con recursos periodísticos como las entrevistas y el reportaje en las más de 200 páginas que contiene.

Facebook Live en la página de Librerías Gonvill, del nuevo libro “Colosio: crónica del fracaso de un proyecto transexenal”.

Por su parte, el autor Raymundo Riva Palacio destacó que la obra se enfoca mucho en la relación entre el asesinato de Colosio, el discurso de Salinas de Gortari previo al suceso y el discurso del 6 de marzo de Luis Donaldo, el cual considera lo llevó a convertirse en un mito.

Te puede interesar:

“Es un libro que busca acabar con este mito y hacerlo terrenal, claro que no tendré éxito, porque no dejará de ser un mito y, además, son importantes”, señaló.

El periodista destacó que, tras el asesinato del excandidato del PRI, todos perdieron, tanto los mexicanos como los grupos de poder, porque no hubo un cambio en la política mexicana, el poder se despilfarró.

Raymundo Riva Palacio presenta su nuevo libro “Colosio”

Finalmente, el escritor señaló que la transición política que necesita el país, no se ha logrado, ya que “la clase política tiró la basura esa posibilidad”.

“Hemos perdido el tiempo, no hemos salido de este nudo de intereses particulares, colectivamente, no es un partido no es otro, es una clase política que le debe mucho a este país”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.