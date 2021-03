Un hombre violó la seguridad en Palacio Nacional y llegó hasta AMLO cuando se llevaba a cabo la conferencia mañanera; investigan cómo ingresó

Ésta mañana, cuando se llevaba a cabo la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, un hombre burló la seguridad del lugar y se acercó hasta el mandatario nacional quien quién dialogó con él por algunos segundos.

Se acercó hasta el presidente para hablar con él

Justo cuando estaba hablando en el pódium el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, el joven subió hasta el estrado donde se encontraba López Obrador, quien lo tomó del brazo izquierdo mientras escuchaba lo que tenía que decirle. De inmediato se acercó Leticia Ramírez, encargada de la oficina de Atención Ciudadana, quien terminó llevándose a un lugar en Palacio Nacional donde hablarían.

Hombre se sube al templete de la mañanera a hablar con el presidente AMLO, mientras hacía su presentación el titular de la Profeco; bajó con la intervención de funcionaria de Atención Ciudadana #Video: Especial pic.twitter.com/Imd3EdSnEm — El Universal (@El_Universal_Mx) March 1, 2021

Cabe señalar que el lugar es resguardado por elementos de la Policía Militar y sólo pueden ingresar los funcionarios y reporteros debidamente acreditados, por lo que ya investigan cómo hizo para entrar el joven, ya que no lo hizo por la entrada de Atención Ciudadana en Correo Mayor.

¿Quién es el hombre que violó la seguridad en la mañanera de AMLO?

Leticia Ramírez indicó a los medios que le cuestionaron sobre la situación que el hombre de 31 años de edad irrumpió a mitad de la conferencia para pedir ayuda al presidente. Dicha persona de nombre José Luis le dijo al mandatario nacional que es originario de Durango y ´que estuvo dos años en la cárcel porque, supuestamente, las autoridades le “sembraron” droga, por lo que ahora está desempleado y no ha podido rehacer su vida.

Te puede interesar:

“Al salir de la cárcel no ha encontrado oportunidades laborales y no tiene posibilidades de salir adelante, vive con su madre y está desesperado por poder retomar su ritmo de vida (…) tiene una hija que no le permiten verla y todo se le ha dificultado al salir del penal. Estuve platicando con él en mi oficina y está más tranquilo”, indicó Leticia Ramírez.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen