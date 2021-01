El presidente nacional del PRI hace un llamado al gobierno federal para que se transparente todo recurso que se ejerza en 2021

Veracruz, Ver.- Todo recurso público debe ser transparentado por ley, así lo marca la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, señaló el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sobre el presunto uso discrecional de dinero obtenido tras eliminar los fideicomisos, para favorecer a Morena en las próximas elecciones en julio.

Gobierno federal no debe meterse en proceso electoral

De la misma manera, señaló lo que tendrán que hacer los partidos políticos en la época electoral, aunque, aprovechando la situación, reiteró la solicitud a gobierno federal para evitar meterse en el proceso electoral de 2021 y que deje toda la decisión en manos de los ciudadanos.

“¿Quien va a decidir?, van a decidir los ciudadanos, y los ciudadanos de hoy están viendo que no hay resultados, que no hay crecimiento económico, que está el país en los límites más altos de la violencia en la historia, que no hay generación de empleos, que no hay oportunidad para mujeres, que no hay oportunidad para jovenes, que no hay un compromiso”, subrayó.

Que gobierno federal transparente todo recurso que ejerza en 2021: PRI

De visita en Veracruz puerto, donde se conmemora un aniversario más de la promulgación de la Ley Agraria, Moreno Cárdenas, dijo que como nunca, ahora se ha visto como madres de niños con cáncer, campesinos, empresarios, y todo tipo de sectores se quejan de las malas acciones aplicadas por el Gobierno Federal.

“Hoy el país necesita experiencia, necesita compromiso, necesita una plataforma sólida, y en esta coalición ‘Va Por México’, vamos a presentar a las mejores mujeres y a los mejores hombres para ganarnos la confianza de los ciudadanos”, destacó. (CON INFORMACIÓN DE ALEJANDRO ÁVILA)

