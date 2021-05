Publican último spot de Abel Murrieta: “Yo no tengo miedo”

Un día antes de ser asesinado a balazos, Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, grabó un spot en el que señalaba que no tenía miedo para enfrentar a la delincuencia.

“Cajeme va a dejar de tener miedo. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Va en serio contra la inseguridad y la impunidad. (…) Soy hombre de ley; a mí no me tiembla la mano, yo no tengo miedo, a mí nadie me va a corromper”, dice Murrieta en el spot.

Cabe recordar que Murrieta fue asesinado el jueves 13 de mayo en calles de Cajeme mientras repartía volantes proselitistas. Sin embargo, ayer, su equipo de campaña publicó el que ahora es su último spot político.

En la cuenta de Facebook del candidato, acompañado de un mensaje en el que señalan que Murrieta enfrentó la violencia y señalar que era un hombre dispuesto “a darlo todo para proteger a los inocentes”.

“La determinación de sus palabras muestra el tipo de ser humano que fue, el valor con que enfrentó la violencia y la entereza con que siempre dio la cara por Cajeme” se lee en el texto adjunto al video.

El mensaje continúa diciendo “Hasta el último minuto de su vida, Abel nos demostró que fue un hombre a carta cabal, un hombre dispuesto a darlo todo para proteger a los inocentes, un hombre al que los delincuentes no iban a corromper y por eso lo asesinaron”.

El texto que acompaña al video finaliza con “Abel, gracias infinitas, descansa en paz”.

