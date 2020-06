Prueba de covid solo si hay síntomas: presidente. Nuevamente el mandatario de México indicó que se realizaría el examen en caso de presentar indicios.

“Ya lo expliqué, no me hago la prueba porque no tengo los síntomas, estoy bien y me cuido, se guarda la distancia”.

Tras darse a conocer que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), diera positivo a la prueba de coronavirus y participar en la pasada gira presidencial por el sureste.

Andrés Manuel López Obrador, dijo en la Mañanera desde la Ciudad de México, que están trabajando bajo los señalamientos de los expertos en la enfermedad, respetando principalmente la Sana Distancia.

“Fui a la gira, los actos muy poca gente, solo medios y eso los compañeros de comunicación social, los gobernadores, presidente municipal y los empresarios de las constructoras”.

Recalcando que, ante las medidas de distanciamiento social, no puede dar la mano como lo hace habitualmente, además de abrazar de forma fraterna a los mexicanos durante sus giras.

Prueba de covid ante sospecha apunta AMLO

“Me afecta muchísimo y ahora solo así, pero es cuidarnos e ir a la nueva normalidad”, aseveró el presidente.

Por otra parte, enfatizó que, dentro del personal de Presidencia, no hay casos confirmados de coronavirus, principalmente en colaboradores que están en contacto con el ejecutivo.

“Se cuidan mucho, no ha habido ningún problema en presidencia afortunadamente, los que están más cerca”.

Sobre su posible viaje a Estados Unidos, López Obrador aseveró que no esta confirmado, por lo que la reunión con el mandatario Donald Trump podría realizarse por teleconferencia, por lo que no existe “esa posibilidad para no viajar”.

“Ahora que fui al sureste viaje por carretera, haciendo paradas y regrese igual por carretera de Cancún para acá y así lo puedo hacer en el país, poco a poco vamos visitando los estados”. “Es importante visitar, que la gente sepa que estamos pendientes, que nadie va a quedar en el olvido abandonado, que nosotros siempre vamos a proteger al pueblo, estoy muy pendiente de que se entreguen los créditos y apoyos, que no pare eso”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.