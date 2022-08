Protección Civil: no nos vamos a ir hasta rescatar a nuestros 10 mineros 

Este viernes, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez aseguró que las labores para el rescate de los 10 mineros que continúan atrapados en Coahuila “jamás se han parado” e indicó “no nos iremos hasta que rescatemos a nuestros 10 mineros”.

La funcionaria informó que suman 183 horas de trabajo interrumpido y que se trabajan 24 horas del día y afirmó que nunca se han parado las labores de rescate.

Asimismo, aseguró que no hay ningún riesgo de colapso de la mina “El Pinabete”, por lo que siguen las labores de los equipos de rescate.

“Llevamos en la mina en Sabinas, Coahuila, 183 horas de trabajo ininterrumpido. Acá el trabajo, que jamás se suspenden labores, se trabajan las 24 horas del día y nuestro trabajo pues lo pueden testificar los propios familiares de nuestros mineros. El trabajo que realizamos acá es continuo es entregado, es muy bien coordinado, nos reunimos en varios momentos”, indicó.

“Estamos acá pues con todas las dificultades del clima, sin embargo con todo estamos entregados, y muy comprometidos y no nos vamos a ir de aquí, presidente López Obrador, como fueron sus instrucciones, hasta que no rescatemos a nuestros 10 mineros que están en la mina de El Pinabete. Jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapsó”, dijo.

