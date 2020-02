Prohíben entrada a exgobernador de Nayarit.-En Estados Unidos a Roberto Sandoval por aceptar sobornos del narco.

El exejecutivo estatal fue señalado por el gobierno norteamericano por apropiarse de bienes en Nayarit y vincularse con el crimen organizado.

“Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, se apropiaba indebidamente de los bienes del Estado y aceptó sobornos de narcotraficantes.

“Hoy lo designo públicamente, haciéndole inelegible para entrar a Estados Unidos.

“Estamos ‘unidos contra la corrupción’ con nuestros socios”, declaró Mike Pompeo.

Primero que todo, el secretario de Estado se refirió al exejecutivo estatal en Twitter.

Por ende, no sólo el trato será para exejecutivo estatal, sino también para su familia, aseguró Pompeo.

“La ley también requiere que el secretario de Estado designe pública o privadamente a dichos funcionarios y sus familiares inmediatos.

“Además del señor Sandoval, el Departamento designa públicamente a su esposa, Ana Lilia López Torres.

“Su hija, Lidy Alejandra Sandoval López; y su hijo, Pablo Roberto Sandoval López”, expuso en un comunicado.

