Profeco detecta más bombas despachadoras alteradas

AMLO asegura que respeta las manifestaciones. Nuestro respeto a todos los quienes manifiestan, ejercen un derecho y más cuando se trata de familiares de víctimas de la violencia.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició la semana con su acostumbrada rueda de prensa, la llamada “mañanera” desde Palacio Nacional.

“Hay que garantizarles todas las libertades y atenderlos con mucho respeto, se les debe atención especial”.

Sobre la manifestación que se realizó por los integrantes de la Caminata por La Verdad, la Justicia y la Paz, señaló que no los pudo recibir y que ellos los sabían.

“Yo había quedado que no iba a poder recibirlos, expliqué los motivos, no solo porque tenía mi recorrido como todos los fines de semana, sino porque no quiero que se presenten situaciones de conflicto”.

Recalcó que dio la instrucción de que fueran atendidos y respetados, “entregaron un documento y un estudio”.

Sobre el conato de enfrentamiento entre simpatizantes del presidente y los integrantes de la caminata, López Obrador dijo, “afortunadamente no pasó a mayores”.

“Eso tiene que ver con las diferencias que existen, desde luego no alentamos eso”.

EN VIVO la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Palacio Nacional:

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.