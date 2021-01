PRI pide a AMLO no entrometerse en las próximas elecciones: Alejandro Moreno

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador no entrometerse en las próximas elecciones así lo indicó Alejandro Moreno Cárdenas

El Partido Revolucionario Institucional, encabezado por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, a no entrometerse en el próximo proceso electoral federal, y que sean los ciudadanos, quienes decidan el futuro de México.

“Nosotros el exhorto que hacemos es que el gobierno no meta las manos, que decidan los ciudadanos, que trabajemos juntos por consolidad la fortaleza democrática de manera transparente, quienes van a decidir, van a decidir los ciudadanos que hoy están viendo, que no hay resultados, que no hay crecimiento económico, que está el país en los límites más altos de la violencia, que se ha tenido en la historia, que no hay generación de empleo”, comentó.

Lo indicó en su visita a Veracruz

Pidió a los mexicanos que están desilusionados de la Cuarta Transformación, a que confiar en los candidatos y candidatas que tendrá la coalición Va por México, para sacar adelante al país.

“Nosotros le decimos al ciudadano que dio su confianza en este proyecto de Morena en el 2018, que está desencantado porque ya vieron que no hay resultados, pues hoy el país necesita experiencia, necesita compromiso y necesita una plataforma sólida y en esta coalición de Va por México, vamos a presentar a las mejores mujeres y mejores hombres, para ganar la confianza de la ciudadanía”, comentó.

Moreno Cárdenas, no dio fechas específicas de cuándo podrían quedar definidas sus candidaturas, pero confirmó que irán en amplia coalición a nivel nacional, con el Partido Acción Nacional en 170 distritos, en las gubernaturas y presidencias municipales para el proceso electoral de este año.

En ese sentido reconoció el compromiso de las dirigencias nacionales y estatales del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, porque presentarán una plataforma electoral sólida para construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados.

En su visita a Veracruz para encabezar el acto conmemorativo de la Promulgación de la Ley Agraria, el dirigente nacional priista, aprovechó para responder a quienes critican esta coalición al argumentar que, el PRI es un partido que cree en las coaliciones y que incluso el partido en el gobierno ha sido parte de coaliciones.

“Así lo marca la constitución, hay competencia y nosotros hemos decidido coaligarnos en construir esta alianza para defender a México, fortalecer la democracia y que haya recursos, vacunas”.

Sin embargo, fue más allá al señalar que con esta coalición buscan defender los intereses de México, porque es un gobierno que no ha dado viabilidad ni soluciones ni respuesta de atención a los mexicanos.

Por lo que convocan a los ciudadanos a que en esta gran coalición se sumen para la construcción de una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y ganar todos los cargos de elección popular.

