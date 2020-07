Presidenta de la CNDH denuncia amenazas tras investigación por muerte de Giovanni López, así indicó Rosario Piedra Ibarra, quien señaló que durante las últimas semanas ha recibido mensajes, llamadas telefónicas que ponen en peligro su integridad física.

La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que atribuye estos hechos a parte de la investigación que realiza el organismo en torno al caso del asesinato del joven albañil Giovanni López el pasado mes de junio por presuntos elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos en el estado de Jalisco.

Durante una conferencia de prensa, la presidente señaló que desde el pasado 8 de junio las amenazas han sido más constantes donde cerca de 100 números telefónicos de distintos estados que han marcado para amenazarla, por lo cual puso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Indicó que en las amenazas hacían hincapié que autoridades gubernamentales no tuvieran injerencia en la investigación que el organismo estaba realizando, sin embargo, indicó que ella como titular no tiene un vínculo con el caso que está siendo investigado por otros departamentos dentro de la CNDH, resaltando que pesé a las advertencias no cesaran con el proceso.

Presidenta de la CNDH indicó que ha recibido todo tipo de amenaza y no se dejará intimidar

Cabe hacer mención que el pasado 9 de junio la CNDH atrajo la investigación del asesinato de Giovanni López por lo cual la indagatoria comenzó por una encomienda de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Jalisco.

Rosario Piedra Ibarra, indicó que hace pública que es amenazada porque no se va a permitir ni a tolerar este tipo de comportamientos en el país, porque al frenar la investigación del caso sería como dar paso a la impunidad, por lo cual continuará el proceso de las denunciar y espera que la justicia en los dos casos se realice oportunamente.

