PRD exige se investigue a Eric Cisneros por el asesinato de Florisel Ríos

La dirigencia nacional del PRD exigió al gobierno del estado de Veracruz el cese a la violencia institucional y acoso contra sus alcaldes. También pidió la separación del cargo del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos; esto para que sea investigado en torno al asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín.

En conferencia de prensa en un hotel del Paseo del Malecón, acompañado de 30 alcaldes y alcaldesas del estado, diputadas federal y local, así como de su dirigencia estatal, Jesús Zambrano Grijalva, señaló al secretario de Gobierno de ser el responsable propiciador del asesinato; ya que desde octubre los alcaldes y la dirigencia nacional de su partido denunciaron el ambiente de acoso que había contra presidentes de PRD.

Las declaraciones y acusaciones

“Desde entonces demandamos al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a Patrocinio Cisneros Burgos que pusieran un alto al clima de acoso y chantaje contra la disidencia y la diferencia política”, apuntó.

Recordó que pidieron también la intervención del Gobierno federal a través de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; “pero la respuesta brutal fue el asesinato de una presidenta municipal emanada de nuestro partido”, subrayó.

“Lo estamos acusando de homicida como responsable político y si en todo caso el gobernador no es responsable, que no sea cómplice de quien propició el crimen, de quien está hostigando; generando este ambiente de violencia política en Veracruz, criminalizando la disidencia política”, sostuvo el presidente del CEN del PRD.

Reiteró que si el gobernador de Veracruz no quiere ser responsable de este crimen; que renuncie a su secretario de general de Gobierno y que cese el clima de hostigamiento.

Recordó que por eso se dio la exigencia del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro para la intervención de la Secretaría de Gobierno, porque son responsables de la política interior del país, “tienen que entrar a ver qué es lo que está pasando en Veracruz. ¿O se van a quedar de floreros; sin tomar cartas en el asunto o terminarán siendo también cómplices de este ambiente de violencia y de este crimen institucional?

Hizo referencia a las grabaciones de Florisel Ríos denunciando el retiro de las armas a la policía municipal de Jamapa y al trato indigno que le dio el secretario de Gobierno, “lo cual deja claro que se habían tomado medidas para dejar sin ninguna protección a nuestra compañera presidenta”.

Tampoco es casual, señaló, que ayer mismo salieran cuatro presidentas y un presidente que ya no son miembros del partido a deslindarse de las protestas de los 30 presidentes municipales perredistas.

“Vine a Veracruz a decirles a nuestros alcaldes que no están solos; que no nos van a meter miedo, no nos van echar para atrás, estamos aquí de frente”, remarcó.

Criticó que el Presidente López Obrador, desde la conferencia mañanea, “exoneró al gobernador de Veracruz, sin ninguna investigación, al decir que Cuitláhuac García es un hombre honesto”.

Sostengo, apuntó Jesús Zambrano, que Cuitláhuac García, gobernador del estado, es responsable de estos hechos y este asesinato; y Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario general de Gobierno, es es el responsable propiciador del asesinato.

“Aquí no puede quedar sin ninguna consecuencia. Tiene que haber una acción contra el secretario general de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública porque fueron ellos los que propiciaron el desarme de la policía municipal de Jamapa; y dejaron indefensa a la presidenta con las consecuencias que ya sabemos”.

Consideró que Veracruz no puede y no debe continuar en esta ruta, no se lo merecen los habitantes de este importante estado.

“Hoy estamos peor que con Duarte, Ya se tomó camino por el mismo sendero de andar desapareciendo y matando gente”, lamentó.

Insistió en que se está actuando contra disidentes políticos, “estamos regresando a los tiempos aquellos del diazordacismo, avanzando hacia algo que huele a dictadura.

Reiteró que el asesinato de la alcaldesa de Jamapa debe tener consecuencias, tiene que haber responsabilidades, que las investigaciones vayan a fondo con la intervención del gobierno federal.

