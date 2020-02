¿Por qué mataron a Fátima? Tía de feminicida revela el crimen

¿Por qué mataron a Fátima?-Irma “R”, tía del presunto feminicida Mario “R”, revela el crimen atroz que cometió su familiar y Giovana “C” para matar a la pequeña de siete años.

Como ya se conoció con anterioridad, Giovana era amiga de María Magdalena, la mamá de Fátima, mientras que María era pareja de Mario “R”.

En algún momento, la hoy detenida por feminicidio y secuestro llegó a vivir con la menor occisa y su progenitora, pero después decidieron mudarse a San Sebastián para habitar con sus tres hijos.

¿Por qué mataron a Fátima?

Irma “R” asegura que el sábado pasado, después de más de 15 años sin tener contacto, la pareja llegó al domicilio de ésta, por lo que les ofreció un cuarto a Mario “R” y Giovana “C”.

A partir de ese momento, la pareja se quedó a vivir con sus tres hijos en el lugar.

Durante la mañana del miércoles, por medio de la televisión, Irma “R” se percató que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encontraban buscando a Mario “R” y Giovana “C”.

Tras horas en que, desde que la tía se dio cuenta de lo que pasaba, ellos se mostraron extraños, al final la pareja se decidió por decirle a Irma “R” que querían hablar con ella.

Tanto Mario “R” como Giovana “C” confesaron el secuestro, abuso sexual y asesinato de la pequeña Fátima de siete años.

“Que habían matado a la niña, yo les pregunté ‘¿hijos recibieron dinero?, ¿fue por dinero?

“Se quedaron callados y dijo la chica, ‘no fue por dinero’ y dije entonces ¿qué fue?, ¿por venganza hijos?, eso no se hace Dios mío.

Te puede interesar:

“Me dijo la chica, ella no hablaba y les dije ¿quién fue quien la mató? Y él dijo, yo la agarré y ella le puso los cinturones”, aseguró la tía de Mario “R”.

Tía de feminicida revela el crimen

El objetivo del esposo de Giovana “C” era tener una “novia para toda la vida”, razón por la que decidió despojarla de su madre.

“Que quería una niña para hacerla su novia para toda la vida, quería ‘un regalito’ si no iba agarrar a una de sus hijas y que no me iba dejar entrar hasta que no llegara yo con la niña.

“Mis niñas estaban con él y yo fui por la niña. Es que cuando vimos que ya la andaban buscándola, la matamos”, aseguraron.

Tras realizar la confesión, la tía entregó a Mario “R” y Giovana “C” a las autoridades, pues estas ya estaban afuera del domicilio esperando para la captura.

Asimismo, se conoció que los tres hijos de la pareja se quedaron en custodia de Irma “R”, la tía que ayudó a que se conociera la razón por la que murió Fátima.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.