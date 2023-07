’’Por primera vez se miró al sureste para darle beneficios’’: Claudia Sheinbaum en Ciudad del Carmen, Campeche

La tarde de este martes Claudia Sheinbaum Pardo explicó desde Ciudad del Carmen que solo con los gobiernos de la Cuarta Transformación se pueden lograr los grandes cambios que se necesitan a lo largo y ancho del país, ya que con este modelo de gobernanza, que tiene como base el Humanismo Mexicano, se ha puesto como prioridad a aquellos lugares que por años fueron ignorados, ‘’por primera vez se miró al sureste para darle beneficios’’, recalcó.

Destacó que una de las prioridades para la construcción del futuro de México es darle continuidad a la Cuarta Transformación, la cual desde el 2018 generó mejores condiciones de vida para todas las mexicanas y mexicanos con la creación de nuevos programas y obras de infraestructura que ayudarán a la distribución equitativa del bienestar, como es el caso del Tren del Istmo o el Tren Maya.

Desde la Perla del Golfo de México, Sheinbaum Pardo señaló que solo con la Cuarta Transformación es posible generar proyectos con justicia social, pues se tratan de gestiones basadas en la transparencia, la honestidad y la erradicación de la corrupción.

‘’Hoy tenemos un gobierno que dijo -se acabó la corrupción, se acabaron los privilegios- … por eso decimos que no queremos que se acabe la Cuarta Transformación’’, señaló.

Lo anterior, comentó, no solo se ha logrado desde la presidencia, sino también en diferentes lugares de la República Mexicana como la Ciudad de México, en donde durante su gestión como Jefa de Gobierno se redujeron las grandes brechas de desigualdad existentes en materia de salud, educación y movilidad, gracias a proyectos como la construcción del Trolebús Elevado o la creación de políticas con sentido social como es el caso de ‘’Bienestar para niñas y niños. Mi Beca para Empezar’’.

‘’Gobernamos con los mismos principios que el Presidente Andrés Manuel López Obrador: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo’’, comentó.

’’Por primera vez se miró al sureste para darle beneficios’’: Claudia Sheinbaum en Ciudad del Carmen, Campeche

En este sentido, afirmó que la continuidad de lo que ha comenzado el Presidente, solo puede configurarse con el apoyo del pueblo de México, por lo que destacó que en el proceso de definición de la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, ‘’no se trata nada más de venir a esta asamblea, sino que de aquí salgamos y sigamos convenciendo a mucha gente que todavía no se ha convencido de lo que representa la Cuarta Transformación de la vida pública de México’’.

Destacó que solo con el trabajo codo a codo con la ciudadanía se le pueden cerrar las puertas a aquellos gobiernos neoliberales que ahora buscan regresar al poder para implementar prácticas que le hicieron mucho daño al pueblo de México bajo el liderato de personajes como Carlos Salinas, Vicente Fox, José Ángel Gurría y en el caso específico de Campeche, Alejandro Moreno, quien en su gubernatura se destacó por la corrupción en materia inmobiliaria.

’’La Cuarta Transformación dejó atrás el modelo neoliberal, una forma que enajenó los bienes de la nación, que vendió las empresas de la nación a privados y extranjeros, que se corrompió’’.

Al respecto, Sheinbaum Pardo hizo hincapié en la necesidad de seguir luchando incansablemente como en su tiempo lo hizo Andrés Manuel López Obrador.

‘’Se luchó muchos años, fueron fraudes electorales, aquí Layda vivió tres fraudes electorales, el Presidente Andrés Manuel en el 2006 hubo fraude electoral, en el 2012 hubo compra de votos y no por eso nos vencimos, nos arrodillamos, al contrario se siguió luchando’’.

Entre las grandes luchas que no se deben terminar, Claudia Sheinbaum destacó la igualdad sustantiva como una de las grandes batallas que aún deben seguirse enfrentando, pues aunque hoy se tiene un gobierno que ve la importancia de la participación de las mujeres en la vida pública, aún hay un gran camino que debe recorrer.

’’Una joven puede estudiar y dedicarse al oficio que ella quiera’’, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ