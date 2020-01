Popocatépetl explota y lanza material incandescente (VIDEO)

AMLO presenta “El pulso de la salud”. Desde el Palacio Nacional, el gabinete de salud presentó las particularidades sobre los programas federales.

Andrés Manuel López Obrador resaltó que se tiene que tener el apoyo de los mexicanos para que “entre todos”, se logre establecer un sistema de salud eficiente y equitativo.

“Para el conservadurismo esto es inconcebible, la salud pública gratuita, si el proyecto de ellos era privatizarlo todo”

“Yo entiendo que es un desconcierto, que están aturdidos y a veces desquiciados”, dice el presidente.

El presidente enfatizó que el derecho a la salud es un derecho constitucional, tal y como lo establece el artículo 4to.

“Vamos a acreditar el Sistema, a buscar la forma de que sea de aplicación obligatoria y sobre todo que se cuente con el presupuesto”.

Sobre los recursos para los estados que se adhieran al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y los que no, López Obrador aseguro, que las entidades contarán con sus recursos.

“Los recursos son de todos los mexicanos, no se va a castigar a nadie negándole los fondos, los estados tienen garantizados sus presupuestos de salud, estén o no adheridos al programa, lo que no queremos es la corrupción”.

Lo que queremos es que se orienten bien los fondos que se van a destinar para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos.

“Lo que no queremos es que siga habiendo negocios como se hacía anteriormente, que se recibía el dinero del llamado seguro popular y se utilizaba para otras coas”.

