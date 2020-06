Polvo del Sahara en México consecuencias son las que podría tener en cierto grupo de personas, según afirmó el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dicha tolvanera entrará por la península de Yucatán, por lo que el IMSS afirmó que aquellos que padecen asma, alergias o COVID-19, deben tomar medidas de precaución.

Asimismo, se afirmó que si no tienes los padecimientos anteriores, el fenómeno no es un riesgo importante para la salud, pero, se aconseja no respirarlo.

La coordinadora de Prevención y Atención a la Salud, Flor Irene Rodríguez, agregó que el polvo tiene una masa de aire caliente con poca humedad, además de materiales biológicos y químicos como esporas y ácaros, que pueden ser dañinos para las mucosas de la nariz y garganta.

Irene Rodríguez hizo las siguientes recomendaciones para la población en general, que también ayudan a los enfermos con COVID-19:

Evitar exponerse a altas concentraciones de este polvo.

Permanecer en casa.

En caso de salir, utilizar cubrebocas o una mascarilla.

Si se presentan molestias en ojos, es necesario enjuagarlos con abundante agua limpia o hervida, sin olvidar realizar un previo y posterior correcto lavado de manos, con el fin de prevenir una mayor afectación.

Es fundamental el uso de gafas en exteriores y -mantenerse hidratados, para evitar la resequedad de la garganta y de la mucosa del aparato respiratorio.

Cubrir fuentes de almacenamiento de agua, como pozos, cubetas o tambos, con el propósito de que no se adhiera o conserve algún tipo de virus o bacteria.

Polvo del Sahara en México consecuencias que habrá si lo respiras

En Quntana Roo, específicamente en Puerto Morelos, el gobierno municipal exhortó a quienes padecen alguna enfermedad de las vías respiratorias a extremar precauciones.

“Nuestro cielo está cubierto por una nube de polvo proveniente del desierto del Sahara. Es un fenómeno que nos afecta cada año, pero ahora cobra especial relevancia porque puede ocasionar complicaciones adicionales a quienes estén enfermos de las vías respiratorias.

“Por eso hay que reforzar nuestras medidas de prevención”, declaró la alcaldesa Laura Fernández Piña.

