En su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la posibilidad de que se concrete la venta del avión presidencial, pues ya hay un convenio.

El mandatario nacional, dijo que desconoce si ya se firmó el tratado, sin embargo, anticipó que el dinero obtenido se utilizará para la construcción de dos nosocomios en Guerrero y Oaxaca.

López Obrador enfatizó que se venda o no el avión presidencial, se construirán esos dos hospitales en las zonas más marginadas del país.

Podría concretarse la venta del avión presidencial: AMLO

“Hay una posibilidad de que se venda, al obtenerse ese recurso se va a destinar a dos hospitales, uno en Tlapa, en la Montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país y otro en Tuxtepec, Oaxaca. No puedo hablar más, de todas formas se venda o no se venda el avión esos hospitales los vamos a hacer, pero sí me gustaría que ese dinero se destinara a esos dos hospitales”, refirió.

Cabe destacar que el avión presidencial, es una nave lujosa de más de 130 millones de dólares que fue adquirida durante el gobierno de Felipe Calderón, venderla fue uno de los compromisos de campaña del presidente López Obrador.

