Piden paro nacional de hombres, titular de SFP sugiere ‘Día Sin Ellos’

Piden paro nacional de hombres.-Titular de la SFP sugiere ‘Día Sin Ellos’ para que no trabajen el próximo 9 de marzo y dejen de acosar a las mujeres.

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, asegura que prefiere que los hombres permanezcan en casa y las féminas “se apoderen” de las calles.

“Salgamos y ocupemos el espacio público solo para nosotras. Mejor un #parodehombres.

“Que ellos se queden en casa y no twitteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz”, publicó en su cuenta de Twitter, Irma Eréndira Sandoval.

Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz. — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 22, 2020

Piden paro nacional de hombres

Esta semana, las agrupaciones feministas publicaron la iniciativa “Un Día Sin Nosotras” para protestas, con un paro nacional, en contra de los feminicidios.

Tras diferentes publicaciones a lo largo de la semana, decidieron promover el lema “El Nueve Ninguna Se Mueve”.

El objetivo es que, tal como aseguró Irma Eréndira Sandoval, ninguna mujer realice actividad laboral y escolar, así como no comprar nada, para que se refleje la falta de ellas.

Este paro nacional llegará un día después del Día Internacional de la Mujer.

Así como Irma Eréndira Sandoval, funcionarias como Olga Sánchez Cordero, periodistas y gente del espectáculo, así como empresas en general, se unirán a esta protesta.

Titular de SFP sugiere ‘Día Sin Ellos’

La Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, entre otras, anunciaron que se unirán al paro.

Asimismo, compañías y medios, al igual que Irma Eréndira Sandoval, permitirán que sus empleadas se tomen este día de asueto para luchar en contra de los feminicidios.

Andrés Manuel López Obrador exhortó a las trabajadoras del Gobierno federal participar en el paro nacional.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, aseguró que se publicará en la Gaceta de la Ciudad de México un acuerdo para que no haya sanciones a funcionarias como Irma Eréndira Sandoval.

