Pide Secretaría de Salud no automedicarse por Covid. Las autoridades federales solicitaron no ingerir sustancias que no está comprobada su efectividad.

Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, recordó que no hay un tratamiento confirmado a nivel internacional, para tratar al nuevo virus.

Señalando que ante el agravamiento de la salud de un paciente de coronavirus, la recomendación principal es la asistencia de un respirador artificial.

Mediante diferentes publicaciones, personas proponen algunos medicamentos para combatir al virus que mantienen en crisis al planeta, tal es el caso del Arbidol y Oseltamivir.

Autoridades mexicanas piden no automedicarse

Además de la Ivermectina, Azitromicina, Nitazoxanida, Colchicina, Antioxidantes, Nanomoléculas de cítricos, Dióxido de cloro, Inmunoglobulina intravenosa e Interferones.

Enfatizó el galeno, que a nivel hospitalario y con con estricta vigilancia médica, son dos los medicamentos que se utilizan en este momento, la dexametasona y anticoagulantes.

Agregando además, que hay otros medicamentos que se suministran en algunas naciones como parte de ensayos médicos, esto para buscar, más alternativas para el tratamiento del Covid.

Remdesivir, favipiravir, lopinavir y ritonavir; cloroquina e hidroxicloroquina, tocilizumab, anakinra, así como el plasma convaleciente.

“Si las personas se automedican, existen probabilidades de que los medicamentos reaccionen de forma negativa y pongan en riesgo al paciente”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha dicho que utilizar fármacos sin consentimiento de un especialista, puede crear combinacionales mortales para una persona.

Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.