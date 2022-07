Pide Samuel García a población cambiar hábitos para superar crisis de agua

Samuel García, el gobernador de Nuevo León, pidió a la población regia cambiar hábitos de consumo para poder salir de la crisis hídrica que azota a la entidad.

Mencionó que tanto el gobierno, como el sector agropecuario e industrial y la población en general necesitan cambiar de manera de pensar para frenar la crisis y para que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones.

Pide gobernador de Nuevo León a población cambiar hábitos para superar crisis de agua

Sin embargo, culpó a gobiernos pasados por no planear y no solucionar el problema a tiempo.

“Y llevamos décadas de gobiernos que no vieron a futuro, que no planearon y que no tenían una proyección hídrica”, comentó en su videomensaje.

Asimismo, detalló que habrá un sistema de sanciones y multas para quien desperdicie el agua.

Por último, dijo confiar plenamente en el Plan Maestro 2050 para garantizar el agua al estado de Nuevo León a esa fecha.

“Asumo total responsabilidad, confío en mi equipo, y plenamente en el Plan 2050, vamos a resolver esto; pero también advierto que no hay gobierno que pueda solo, que el cambio climático, que la falta de lluvia, que el calor, que las presas secas y que el agua es responsabilidad de todos. No habrá dinero ni obra, ni ducto, que alcance si nosotros, y subrayo, nosotros, como sociedad, nos ponemos las pilas y nos ponemos a cuidar el agua”.

