Actualmente la marca Philips Morris tiene una participación predominante en el mercado de cigarros, al contar con un 65%, pero recientemente ha informado que dejará de vender sus cigarrillos en México, esto como parte de su transición para eliminar el humo que éstos generan en el país y principal objetivo para 2030.

“Nuestro mensaje respecto a fumar siempre ha sido claro: si no fumas, no empieces. Si ya fumas, déjalo. Pero quien decida no dejar el cigarro merece tener acceso a información y alternativas”, resaltó el CEO de Philip Morris México.

Marlboro es la marca líder de nuestra cartera internacional y local por ser la marca de cigarrillos más vendida del mundo. Marlboro se enmarca en la categoría de segmento de precio alto junto con Parliament y Virginia Slims. Mientras que nuestras marcas líderes de segmento de precio medio son L&M, Lark, Merit, Muratti y Philip Morris. Otras de nuestras marcas líderes internacionales son Bond Street, Chesterfield, Next y Red & White, dice el portal de Philips Morris, el cual ya aparece como “no disponible en su mercado”.

Philips Morris cancela venta de cigarrillos en México

En un comunicado, indica: “Somos conscientes de que la mayor contribución que podemos hacer es disminuir el daño asociado al consumo de los productos que vendemos, y esa es la razón por la que estamos comprometidos incondicionalmente con reducir el riesgo causado por fumar, tanto a los fumadores adultos como a los no fumadores que los rodean”.

Y agrega: “Queremos tener un impacto positivo en los 15 millones de fumadores en el país. Por ello, hemos decidido abrir paso a la ciencia e innovación a través de productos revolucionarios como IQOS, y alcanzar un futuro libre de humo en el país como parte de nuestros objetivos para 2030”, dijo Andrzej Dabrowski, CEO de Philip Morris México.

La marca indicó que para lograr este objetivo “es necesaria la participación de las autoridades reguladoras, los legisladores, y los consumidores. Si todos dialogamos y tomamos la ciencia en consideración, a los cigarros les quedará muy poco tiempo en México”.

Con el objetivo de poner fin a la comercialización de cigarrillo convencional en 10 años y el impulso de alternativas de consumo de tabaco como IQOS, Philip Morris reitera su misión por lograr un “Futuro libre de humo”, y ofrecer una mejor opción a los fumadores que hay en el país, y que de otra forma seguirían fumando.

