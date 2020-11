Periodistas reprueban la actitud violenta de John Ackerman.

Recientemente, John Ackerman hizo creer a las redes sociales que él es el único conductor de un programa en Canal Once. Ignorando a su compañera Sabina Berman tanto en los promocionales, como en las emisiones del programa. Ante ello, la escritora decidió exponer esta actitud frente al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, a través de Twitter.

Ahí, periodistas y reporteras mostraron su apoyo con Berman e incluso añadieron otras anécdotas en las que Ackerman se mostró prepotente.

Sabina Berman acusó a Ackerman de “tiranito”, ya que no sólo asegura que le gusta tener la razón siempre. Encima, los últimos invitados al programa son únicamente los que invita el varón, rechazando las solicitudes de la contraparte femenina. En su transmisión más reciente, Berman comentó la represión de la policía en Quintana Roo. Por su parte, Ackerman pretendió no haber escuchado lo anterior y cambió el tema.

En vista del éxito no obtenido, Sabina entabló una conversación con Esteban Moctezuma para decirle: “Secretario, le quiero decir una cosa […]. Aconséjeme usted ¿Qué hacemos con este problema de machismo? John, sencillamente, no me deja participar, ¿Qué hago?“. A lo que el secretario respondió:

“Creo que es muy importante que lo expreses. John es un hombre sensible, va a entender lo que estás diciendo. Y estoy seguro de que a partir de ahorita, en el programa, hará un esfuerzo adicional para que no vea esa disparidad que te molesta. Al cierre de esta edición, la Dirección de Canal Once no se ha pronunciado al respecto, aunque si lo hicieron periodistas y conductoras mexicanas.

Nivel de patanería… @JohnMAckerman ignora deliberadamente en vivo a @sabinaberman en el programa #JohnYSabina de @CanalOnceTV, luego de una discusión en redes sociales donde la escritora y coconductora lo acusó de tratar de apropiarse del programa y marginarla. (Sin edición) pic.twitter.com/fRXbOb8vR8 — 95,842 minutos de silencio 🕯 (@Amadoelquelolea) November 11, 2020

Con el hashtag #SabinaNoEstáSola, conductoras y periodistas reprobaron la actitud de John Ackerman. Dicho hashtag lo han replicado Gabriela Warkentin, Paola Rojas, Ana Francisca Vega, Denise Maerker. Sandra Romandía, Azucena Uresti y legisladoras como la diputada Martha Tagle.

