Pensiones no se tocan y siguen igual en el IMSS. El director dejó en claro que los jubilados seguirán recibiendo el mismo monto de pensión.

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dejó en claro que no habrá disminuciones en el monto de las pensiones de los asegurados.

“Los 3.7 millones de trabajadores actualmente pensionados continuarán recibiendo su pensión de manera puntual y sin cambios en el monto (…) Las pensiones no se tocan en el IMSS, todo sigue igual. No vamos a dejar de pagar ni de bajar el monto de estas”, apuntó el titular de dicho instituto en entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula.

Las declaraciones de Robledo tienen lugar luego de la polémica que se generó por el supuesto recorte general de 25 a 10 salarios resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, Robledo Aburto subrayó que esta jurisprudencia se aplicará solamente en tribunales.

“No se rasuran, no se recortan o recalculan ni se tocan las pensiones del Seguro Social. Esta es una reiteración de una tesis de la Corte, en particular de la Segunda Sala, que no tiene ámbito de aplicación al Seguro Social, es una jurisprudencia para los tribunales”, aseguró Robledo Aburto.

“Esto tendría que ocurrir si alguien pidiera que se le calculen las cuotas por debajo de lo que tienen derecho, no es de aplicación al Seguro Social, esto no implica cambios en la forma en que nosotros calculamos las pensiones, no hay un decremento en las pensiones. Esto es para el Poder Judicial, no para el Seguro Social”, aclaró.

“Se va a respetar la opción de los trabajadores que optaron por el régimen de 1997, este régimen el de transición, no se modifica ninguna política pública del Seguro Social. Todo sigue como estaba, esto fue una mala interpretación (de lo resuelto por la Segunda Sala de la SCJN), no le impacta al Seguro Social”, dijo.

Robledo aseveró que la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la SCJN no altera el mecanismo de cálculo del IMSS para el pago de las pensiones a los asegurados, y que cualquier cambio de este tipo se tendría que dar en el Consejo Técnico del IMSS.

“Las vamos a seguir calculando en 25 salarios mínimos y no en 10 como dice la jurisprudencia (…) Los 3.7 millones de trabajadores actualmente pensionados continuarán recibiendo su pensión de manera puntual, sin cambios en su monto. Todo sigue igual en el aspecto de pensiones en el IMSS”, detalló.

“No hay ningún cambio en las pensiones, los cambios se tendrían que dar en el Consejo Técnico o en un acuerdo. No tenemos en nuestro horizonte hacer alguna modificación, se sigue pagando el mismo monto de manera puntual. Esto es solo para los tribunales, ahí es su ámbito de aplicación”, explicó.

Con información de López Dóriga

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.