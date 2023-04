Ante la posibilidad de que el padre Alejandro Solalinde, acepte la invitación para ocupar un cargo en el Instituto Nacional de Migración (INM), el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, aseguró que cualquier sacerdote está impedido por la ley civil y también la religiosa a participar en un cargo público.

El entrevistado dijo que, en la ley interna de la iglesia, impide a cualquier ministro de culto a asumir un cargo civil.

“Hay una ley interna de la iglesia, una ley canónica que dice que alguien que aspira a un puesto público con la sociedad, ya no puede ejercer como sacerdote, no deja de ser sacerdote, pero ya no puede ejercer como tal, porque no puede estar en dos lugares a la vez”, comentó.

Padre Solalinde, impedido para ocupar un cargo público en el INM: Diócesis de Veracruz

Destacó que las leyes civiles mexicanas, también tienen candados al respecto que impiden esta situación.

“También las leyes civiles mexicanas prohíben eso, prohíben que un ministro de culto esté metido den algún puesto político, entonces de una o de otra manera, él no podría ejercer, tanto por el estado mexicano, civilmente como parte de la iglesia”, comentó.

Destacó que todos los sacerdotes deben de contar con una licencia de su obispo, quién es la única autoridad que les otorga la autorización para ejercer.

