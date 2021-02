El polémico candidato a gobernador por Nuevo León Samuel García Sepúlveda fue duramente criticado en redes sociales por haber vociferado su “esfuerzo” en la compra de cobijas para regalar entre la gente de escasos recursos.

Los usuarios es redes sociales le criticaron el que pensó sería un gesto de humanidad.

“Conseguí de emergencia estas cobijas, estamos repartiéndolas en diferentes lugares del estado ¡Alguien tiene dónde conseguir más cobijas a buen precio? Échenme mensaje. Es urgente, los fríos continuarán un par de días más y la gente más necesitada es la que está sufriendo”, escribió en Facebook.

Algunos en vez de agradecer, criticaron las intenciones del joven político de querer “comprar los votos” con unas cobijas “corrientes”. Un usuario le aconsejó que se acercara a Jaime Rodríguez para que le diera asesoría sobre los costos de cobertores.

Otro escribió en Twitter que seguramente las cobijas “las compró en 50 pesos y las va a facturar en mil pesos cada una. Regala de buena calidad, esas no sirven ni para las mascotas”.

¡Otra de Samuel García! Reparte cobijas “corrientes” para el frío

Sin embargo, hubo quienes lo defendieron de las críticas y afirmaron que deberían seguir su ejemplo, y aseguraron que García Sepúlveda no sólo ayuda a la gente en tiempo de elecciones. Le sugirieron que las distribuya a quienes están afuera de los hospitales para tener noticias de sus familiares que están internados.

Diana Xitla le comentó: “Esas cobijas las usa mi suegra para sus mascotas, no te pases ¿por qué no compras cobertores. Eso no sirve…, mientras otra persona bromeó “Deja llevarte la copia de mi credencial para que me des una cobija y una despensa”.

