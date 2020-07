Organizaciones Pro-Vida de Veracruz se manifiestan en la Suprema Corte contra el aborto, hasta donde integrantes se manifestaron, en donde reiteraron su rechazo a la legalización del aborto en la entidad que la máxima instancia jurídica del país pretende aprobar en estos días.

Exigieron a los ministros que analicen el tema bajo una estricta interpretación jurídica de los tratados y convenciones vinculantes, sin ignorar aquellos tratados que sí protegen la vida del ser humano en todas las etapas de su desarrollo.

Advirtieron que el aborto no puede ser un derecho porque termina con la vida de un ser humano, decir que ese ser humano no tiene derechos, es una afirmación totalmente alejada de la realidad y de la ciencia. “Es una gran mentira, es discriminar a la persona en razón de su edad, subrayó Alejandra Yáñez Rubio, integrante de la agrupación ConParticipación.

Con mantas y pancartas en las que muestran imágenes del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, presidente de la Primera Sala de la Corte (SCJN), señalan que su propuesta pretende legalizar la muerte de los mexicanos no nacidos, y está impregnada de incongruencia jurídica.

Subrayó que el Poder judicial pretende invadir la esfera del legislativo para imponer una agenda feminista ante la imposibilidad de despenalizar el aborto en los Congresos locales de Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí, entre otros más. “Esta propuesta no solo violenta la soberanía del Congreso local, implica también la legalización del aborto a nivel nacional”, alertó.

Mercedes Mendoza Ramírez, del Frente Nacional por la Familia en Veracruz, indicó que las organizaciones presentes en la manifestación afirman con pleno conocimiento que en Veracruz no hubo omisión legislativa, ya que la iniciativa que buscaba despenalizar el aborto fue analizada y desechada en el Congreso Local por contravenir el principio de jerarquía normativa.

El aborto, sostuvo, no se puede despenalizar en Veracruz debido a que nuestra constitución local, en el artículo 4, protege la vida de todos los veracruzanos desde la concepción hasta la muerte natural.

Expresó que el embarazo no es una enfermedad, en consecuencia no es un problema de salud.

Por esta razón, apuntó, millones de mujeres afirmamos que no nos sentimos discriminadas por no poder abortar. “Sabemos que todo derecho termina cuando comienza el derecho de un tercero, en este caso el hijo no nacido”.

Gabriel Meneses Rivas, 40 Días por la Vida Córdoba, apuntó que no existe el derecho al aborto en tratados internacionales, en cambio sí existe el derecho a la vida.

Destacó que si no se garantiza el derecho a la vida, entonces no se podrán garantizar derechos subsecuentes como el derecho a la salud, a la educación, a la movilidad.

Sostuvo que el aborto atenta directamente contra la salud de la mujer pues es antinatural y expone su vida. El aborto siempre será inseguro, pues es una operación a ciegas, y tiene graves consecuencias en la salud física y mental de la mujer.

Te puede interesar:

Organizaciones Pro-Vida de Veracruz se pronuncian contra la aprobación del aborto

Por su parte, Maricarmen de la O Galindo, de Lus Vitae y 40 Días por la Vida, comentó que es verdad que la mujer tiene derecho a la vida y a su libertad, pero todo derecho tiene como límite no afectar el derecho de un tercero. “Las mujeres también tenemos derecho a la libertad sexual y a que se respete nuestra dignidad humana. La cuestión es que el aborto realmente no contribuye a mejorar nuestros niveles de bienestar”, consideró.

Los representantes de las organizaciones Pro-Vida de Veracruz exigieron a los 5 ministros que conforman la Primera Sala de la Corte analizar el tema bajo una estricta interpretación jurídica de los tratados y convenciones vinculantes, sin ignorar aquellos tratados que sí protegen la vida del ser humano en todas las etapas de su desarrollo (La Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos).

Y llamaron a los partidos políticos y a los legisladores a levantar la voz públicamente contra el aborto.

Participaron también integrantes de IntegerH Veracruz, Ola Celeste de Córdoba.

Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.