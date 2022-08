El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai), solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre las denuncias por ilícitos que impliquen a los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto y el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

El Inai había solicitado a la Fiscalía, la información contenida en las carpetas de investigación que involucre a ex presidentes y al actual mandatario, sin embargo, la FGR no pudo brindárselas para no dañar el debido proceso.

Por lo que el Inai pidió solamente la cantidad del número de denuncias presentadas y las cuáles hayan sido notificadas a los implicados; además la información que se haga pública deberá ser solamente sobre los cargos ostentados.

Ordena INAI a FGR revelar número de denuncias contra Fox, Calderón, Peña Nieto y AMLO

“En ningún caso podríamos imaginar que las denuncias de las que estamos hablando, según lo que pidió el interesado, pudieran ser una denuncia que hubiera por un particular, por un hecho eminentemente del plano privado con un expresidente (…) en este caso están pidiendo posibles denuncias y expedientes o carpetas abiertas por hechos relacionados con su mandato, con el ejercicio de sus potestades”. dijo el comisionado del Inai, Francisco Acuña.

Inai puntualizó que la privación del acceso a esta información, impediría a los ciudadanos tener un debate público sobre las administraciones anteriores y la actual, además que por el cargo desempeñado tienen que enfrentar un mayor nivel de injerencia.

