“Ojalá que se muera”, expresó el cantautor cubano-mexicano Francisco Céspedes al referirse al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, lo dijo en una entrevista donde expresó que el mandatario mexicano “le cae mal” porque pone al presidente de Cuba como el máximo, cuando en aquel país existe mucha necesidad.

“Ojalá que se muera”: famoso cantautor se lanza contra AMLO

“Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 16 de septiembre a un dictador cubano y lo pone encima de los…, no sé o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, expresó al terminar un concierto en Hermosillo, Sonora.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha mencionado nada al respecto.

Francisco Céspedes es un cantautor y músico cubano-mexicano de Santa Clara, mejor conocido por su álbum debut en solitario de 1998, Vida Loca.

Es famoso por sus éxitos “Dicen que el alma”, “La vida loca” y “Autorretrato”.

