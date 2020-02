Ofrecen 2 mdp para saber sobre asesinato de Fátima, así lo ha anunciado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“A quien informe del paradero de quien haya participado en sustracción en particular de una mujer que es quien recoge a la pequeña de la escuela”.

Fátima Cecilia Aldrighett Antón, fue vista por última vez el día 11 de febrero en la colonia Santiago Tulyehualco, de la alcaldía Xochimilco.

Contaba con 7 años de edad, y fue recogida en su escuela por una desconocida, al no pasar su familia para llevarla a casa.

Ernestina Godoy, fiscal en la CDMX, indica, “desafortunadamente no fueron por la niña a la escuela y la niña fue recogida por esta mujer “.

Ante medios de comunicación, se presentó un video donde se observa a la menor de edad, en compañía de una mujer que viste un suéter a rayas, falda y tenis.

El video muestra como Fátima camina de la mano de la mujer, sin que en ningún momento trate de huir.

Godoy señala, “se entrevistó a la directora, se entrevistaron a algunos maestros, alguien me dijo seguramente es la señora que venda afuera las papas, ya vimos no es, y la familia no la reconoce”.

En la investigación que se realizó hasta el momento por las autoridades investigadoras, se asegura que la mujer y la niña, subieron a un automóvil blanco, partiendo sin rumbo determinado.

Se ha destacado que al momento se han realizado una serie de entrevistas a personas relacionadas.

En tanto, la Fiscal de la Ciudad de México, ha solicitado la ayuda de los ciudadanos para integrar mayor información para llegar a la mujer.

“Necesitamos que la gente que conoce a quienes se mueven ahí, traten, me ayuden a ubicar quien es”.

