Nuevos tratamientos contra el covid son costosos y de difícil acceso

Luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizara para uso de emergencia contra covid-19, la medicación paxlovid de la farmacéutica Pfizer, el neumólogo e integrante de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, René García Toral, celebró el que cada vez existan más tratamientos para contrarrestar los efectos del covid-19 y sus variantes, sin embargo, reconoció que, muchos de estos tienen la desventaja de tener costos inaccesibles y un mercado reducido.

Y es que, de acuerdo a la Cofepris, el tratamiento paxlovid que combina nirmatrelvir y ritonavir en presentación tabletas, será destinado para atender pacientes adultos con coronavirus leve o moderado y con riesgo de complicaciones.

Al respecto, el especialista recordó que, en últimas fechas han salido al mercado opciones de medicamentos como el antiviral “remdesivir” que tiene como desventaja su alto costo, pues llega a comercializarse hasta en 40 mil pesos en el mercado, así también, que se aplica vía intravenosa, lo que significa que, para su aplicación, el paciente tiene que ser ingresado en hospitales reconvertidos, cuyos costos son muy elevados, es decir, alrededor de 150 mil pesos diarios.

“Ese es el gran inconveniente, sin embargo, surgen otros medicamentos como los antivirales orales que tienen la gran ventaja de que el paciente puede recibir el tratamiento en su domicilio, no así en el costo”, dijo en entrevista.

Recordó que, paxlovid es el segundo tratamiento aprobado para su uso de emergencia, pues el primer medicamento autorizado fue el molnupiravir de la farmacéutica Merck, el cual, inhibe la transcriptasa reversa del virus, inhibe la replicación viral y que en un principio se ofreció como una buena opción en cuanto a que disminuye la mortalidad, sin embargo, en comparación con el procedimiento placebo, se pudo determinar que no tenía tanto beneficio como el remdesivir, que disminuye el riesgo de hospitalización o muerte en un 30%.

También te puede interesar:

“Comparando remdesivir con molnupiravir, el primero tiene un 80% y, el segundo, en un 30%. Es entonces, menos efectivo el molnupiravir de la marca Merk. La ventaja del molnupiravir sobre el remdesivir es que el molnupiravir es oral, son cápsulas de 200 miligramos y se administran dos cápsulas cada 12 horas durante cinco días y el costo de ese tratamiento es de 13 mil pesos promedio”, aseveró el galeno.

Añadió que, otra de las desventajas del molnupiravir es que aún no se encuentra fácilmente en este país, lo que complica su adquisición en farmacias, además de que este no se puede administrar en embarazadas, lo mismo sucede con el paxlovid, el cual aún no se encuentra en farmacias y se espera que esté disponible en el sector salud, ya que piden muchos requisitos para acceder a ellos y es difícil justificar la administración de los mismos.

El doctor García Toral explicó, además que, otro de los inconvenientes es que estos fármacos funcionan solamente para personas con padecimientos leves a moderados y no para casos graves, por lo que, únicamente se pueden utilizar en los primeros cinco días, como la mayoría de los antivirales, aunado al largo tiempo que tienen que dedicar para hacer los trámites.

“Si la persona llega al hospital al día ocho o 10 de la enfermedad, en condiciones muy graves, que es como normalmente llegan, ahí no está indicado el tratamiento con antiviral porque el virus como tal ya no es la causa por el que el paciente está complicado (…) Ese es el pequeño limitante que vamos a tener en el sector salud, por lo que ya sabemos (…) El problema que tendremos en el sector salud será la disponibilidad inmediata del producto”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.