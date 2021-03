Nuevo León devuelva más de 4 mil vacunas de Sinovac al gobierno federal debido a que se encontraban en “mal estado”

Por lo que, devolvieron al gobierno federal 4 mil 680 dosis de la vacuna contra covid-19 del laboratorio Sinovac de un total de 33 mil 480 vacunas que recibieron para zona norte del estado, ya que estaban en mal estado, así lo dio a conocer el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos.

No tenían la temperatura adecuada

Esto debido a que, de acuerdo con las autoridades, estas dosis perdieron su efectividad porque no cumplieron con la temperatura adecuada de almacenamiento.

El funcionario destacó que lo reportó a la Secretaría de Salud federal, así como al coordinador del plan de vacunación en Nuevo León.

“Venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada. Deben mantenerse a entre 2 y 8 grados (centígrados), pero estaban entre 12 y 13 grados. Las vacunas así no tienen efectividad y no están bien conservadas”, destacó.

Finalmente, el secretario de Salud de la entidad informó que también en Jalisco, Michoacán y Tamaulipas se han presentado el mismo escenario con las vacunas anti Covid-19.

