Nueva verificación vehicular en México generará una mayor corrupción

Luego de que la Secretaría de Economía publicara en el Diario de la Federación (DOF) una nueva norma de verificación NOM 236, la cual aplica para condiciones fisco-mecánicas de los vehículos automotrices que su peso no exceda las 3.8 toneladas para circular bajo condiciones de seguridad, Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras, aseguró que impactará en el bolsillo de la clase trabajadora del país y seguramente generará una mayor corrupción en los centros.

“De entrada impacta a los más pobre, porque a partir de ahora todos los particulares vamos a tener que pasar una revista vehicular como si fuéramos transporte público y esto nos obliga a que cada año, para los vehículos que tienen más de cuatro años o que tienen más de dos años y fueron ya revendidos, tendrán que pasar esta verificación”, comentó.

El entrevistado aseguró que esta nueva norma de verificación, revisará de punta a punta el vehículo, es decir, las llantas, que el parabrisas no esté roto, que todas las luces funcionen, que los limpiadores sirvan, que los cinturones de seguridad estén intactos, es decir, que el auto se encuentre al 100 por ciento.

“Pero esto nos va a costar, en este momento no se ha definido el costo, pero la pregunta es ¿Quiénes tienen los vehículos en malas condiciones?, pues la gente de menos dinero, la gente que utiliza su vehículo para trabajar, la clase media que tiene un vehículo para movilizarse, a los más ricos no les va a afectar porque cambian su vehículo cada año o cada dos años, entonces ellos no tendrán ningún inconveniente”, comentó.

Incluso se atrevió a presumir que existe un interés de las agencias de vehículos, para forzar a que ahora, todos sus clientes continúen haciendo usos de sus servicios durante los primeros cinco años que dan de garantía.

Destacó que los vehículos que más contaminan son los carros de volteo o camiones de carga y estos están exentos de este tipo de revisiones.

Se trata de una mala decisión de Secretaría de Economía que solo afectará a la población más pobre y la clase media.

“Es una mala decisión de la Secretaría de Economía, de Tatiana Clouthier, que viene impulsando ciertas normas oficiales mexicanas en este caso la 236, muy lamentable porque la realidad económica y social del país es muy diferente, entiendo que estás normas podrían funcionar para países de primer mundo, donde incluso europeos, ni siquiera Estados Unidos, porque en Estados Unidos, tienen muchos problemas sus vehículos, pero en Europa si podría funcionar, en Italia, Suiza, Finlandia, pero en México, va a empobrecer a los demás a partir de ahora”, comentó.

Además, que ahora habrá una doble verificación, además de la de contaminación, habrá una verificación de revista para atender a los particulares, que seguramente generará una mayor corrupción con las mordidas que seguramente se darán para pasar la verificación.

Luego de que los centros de verificación no cumplen con las normas de revisión, solo cobran por carecer de la tecnología para hacer la prueba.

