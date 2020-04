Nombran a recién nacido Gatell Covid en Monclova aunque el Registro Civil niega que esto sea verdad.

Según algunos medios, una pareja decidió ponerle a su hijo Gatell Covid Chávez Lizárraga, en honor al virus que surgió en China y al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

El bebé tiene siete días de nacido se rumora que acudieron a la dependencia para nombrar a su bebé.

En la ciudad de Monclova, Coahuila epicentro de un brote de COVID-19 un recién nacido habría sido registrado con el nombre de Gatell Covid Chávez.

Con siete días de nacido los padres del pequeño acudieron al Registro Civil para nombrar al bebé Gatell Covid Chávez Lizárraga.

Cabe mencionar que aunque en México existe una lista de nombres prohibidos, COVID no está en el documento, al ser una enfermedad nueva.

Al parecer dicho nombre todavía no está en la lista de prohibidos, por lo que el Juez no tuvo ninguna abstención, sin embargo, el Registro Civil de Monclova todavía no confirma dicha acción.

Nombran a recién nacido Gatell Covid en Monclova, Registro Civil lo niega

Actualmente en Monclova hay 78 casos positivos de COVID-19 y 8 muertes.

Por su parte, el Registro Civil de Coahuila señala que es falso, pues no se localizó en la búsqueda del sistema ni lo ha confirmado la dependencia en Monclova, aclaró Dora Alicia De la Garza Villanueva.

Edmundo Meyer Cabello, titular de la Oficialía Segunda del Registro Civil y coordinador regional de las oficialías en la Región Centro del Estado coincidió al señalar que no hay registro de dicho nombre.

Sin embargo, cabe mencionar que en Coahuila, en diferentes municipios se tienen registrados al menos 81 nombres raros y apelativos como Fresa, Blanca Nieves, María Félix, Almendrita, Hitler o Michael Jordan, y el más destacado corresponde a Brhadaranyakopanishadvivekachudamani Erreh Muñoz, éste último de un hombre originario de Saltillo, y se complementa de 36 letras.

