En conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no tiene nada que ver con la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación del PRI en el Senado.

Aseguró que no mantiene relación de complicidad con nadie y que tampoco tiene autoridad moral para meterse en esos asuntos.

“Nosotros no tenemos nada que ver en eso, sinceramente, no nos metemos, no hacemos nosotros ese tipo de relaciones y no establecemos relaciones de complicidad con nadie, por eso tenemos autoridad moral”, expuso.

No tenemos nada que ver; dice AMLO sobre destitución de Osorio Chong

Te puede interesar:

Ayer un grupo de legisladores del tricolor convocaron a una reunión extraordinaria para concretar la destitución de Osorio Chong.

En su lugar fue electo Manuel Añorve para quedar al frente de la Coordinación del PRI en el Senado.

Por su parte, el exsecretario de Gobierno de la administración de Peña Nieto, acusó a Alejandro Moreno Cárdenas “Alito” de estar detrás de esta decisión.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ