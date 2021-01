Beatriz Gutiérrez Müller desató polémica en Instagram tras contestarle a una usuaria que ella no era presidenta del DIF ni funcionaria para rendir cuentas

La esposa del presidente Andrés Manuel López obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, entró en polémica con usuarios en redes sociales que le pidieron dar a conocer sus resultados como titular del Sistema Nacional DIF, a lo que ella respondió en el hilo negando que tuviera un cargo.

Usuarios le respondieron en Instagram

Lo anterior ocurrió en Instagram, luego de que la primera dama de México publicara una foto donde se le ve haciendo senderismo. “Me gustaría que hablaras más de lo que haces como presidenta del DIF Nacional. Gracias!!!”, dijo la cibernauta.

Ante esto, la preparada mujer respondió, indicando que ella no tenía un puesto público en el gobierno de la República y, por ende, no funge como titular del DIF nacional.

“Que pena, hay tanto que hacer en este país…”

“No soy presidente del DIF ni funcionaria pública”, argumentó Müller dentro de su publicación. A lo que la otra persona siguió, mientras que otros más apoyaban la respuesta de Müller y tacharon de “ignorante” a la que cuestionó.

“Que pena, hay tanto que hacer en este país y especialmente en el DIF, en los albergues. que pena, la considero inteligente y sensible… hay tanto que hacer en el DIF, los albergues y la gente que ahí trabaja, tan importante que es la infancia, los primeros años, hay mucho que legislar para las adopciones, hacer estudios y exámenes a la gente que está con los niños que llegan a los albergues!!! De verdad usted sería muy valiosa, por lo menos podría ir a ver, buscar gente adecuada para esos puestos… la niñez es el futuro y ellos no tienen la culpa de llegar ahí por las terribles decisiones y acciones de los adultos y menos estar en los albergues con gente que no ama su trabajo y profesión.”, destacó la usuaria @ofemedrano.

“No soy presidenta del DIF ni funcionaria”, responde Gutiérrez Müller a críticas

Cuando Andrés Manuel López Obrador fue designado como presidente en 2018 y con más de 30 millones de votos, Gutiérrez Müller se negó a asumir el título de “Primera Dama”, por lo que, en ese mismo año, fue designada como presidenta honoraria del consejo de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural.

En julio del año pasado, Batres Guadarrama publicó en el diario El Financiero un artículo donde mencionaba que el papel de la mujer dentro de la presidencia de México siempre había estado reducido a ser la primera dama y a embellecer el sistema y las frivolidades de los presidentes.

Ante esto, Beatriz respondió: “Ya no hay familia presidencial. Ya no hay primera dama; ni siquiera, en mi caso, esposa que se pretenda postular para un cargo de elección popular. Soy ciudadana como el resto de los mexicanos. He ayudado, ayudo y ayudaré sin estarlo divulgando. Saludos, Martí”.

