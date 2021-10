Chilpancingo, Gro.- Acompañada de gobernadores de otros estados, funcionarios del gobierno federal y senadores, Evelyn Salgado Pineda rindió protesta este viernes ante el Congreso estatal como gobernadora de Guerrero para el periodo 2021-2027.

En su mensaje, elogió a su padre Félix Salgado Macedonio, a quien llamó un “gigante de la democracia”.

“Me enseñó la importancia de los ideales, de la justicia social, de la lucha de izquierda. Félix nos ha enseñado a resistir sin claudicar, a luchar siempre con el corazón caliente y la cabeza fría”, expresó.

La mandataria estatal advirtió que están obligados a no fallar y no hay pretextos. “El día de hoy es un día muy importante, iniciamos una nueva era, una página que será imborrable”, dijo.

“Aquí hay misión, visión, actitud, pero sobre todo hay mucha vocación para lograr la Cuarta Transformación”.

Te puede interesar

No mentir, no robar y no traicionar al pueblo, agregó, son sus tres premisas y aseguró que combatirá la corrupción, “tope hasta donde tope”.

Como invitados estuvieron, entre otros, los gobernadores de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de Veracruz, Cuitláhuac García, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

También la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero; el coordinador de Morena en esa Cámara, Ricardo Monreal; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“No les fallaré”; toma protesta Evelyn Salgado como gobernadora de Guerrero

Del mismo modo, los senadores Armando Guadiana, Manuel Añorve, Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado. Por su parte, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.