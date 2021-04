Niño muere tras ser succionado por sistema de filtrado en parque Xenses

El pasado sábado 27 de marzo el hijo de 13 años del médico cardiólogo Miguel Ángel Luna Calvo, fue succionado por un tubo del sistema de filtrado de la atracción “Río Salado” en el parque acuático Xenses de Grupo Xcaret, en Quintana Roo.

El menor fue trasladado de emergencia a la clínica Amerimed, donde fue estabilizado por el personal médico, sin embargo, y a pesar de las indicaciones que daba el padre del menor, ni en la ambulancia ni en el hospital le hicieron caso, aunque se trataba de un especialista.

A pesar de los esfuerzos, el niño murió el domingo por una hemorragia pulmonar. El cuerpo fue trasladado posteriormente al Servicio Médico Forense. Sin embargo, se negaron a entregarle el cuerpo a los familiares si el padre no firmaba el perdón para el Grupo Xcaret.

Incluso la Fiscalía General del Estado tampoco abrió una carpeta de investigación del caso por haber el fallecimiento de una persona, lo que asombró a familiares y médicos.

El médico Luca Calvo expresó no saber quién pagó la cuenta del hospital. “Yo quería pagar, yo tengo mi seguro de gastos médicos, lo activé con mi tarjeta American Express y AXA mi aseguradora. No me dejaron pagar, eso no puede ser, como que me querían comprar, ¡yo quería pagar!”

Además, declaró que no le querían entregar el cuerpo de su hijo y le pidieron firmar un perdón a favor del Parque Xenses condicionado por los asesores jurídicos de Grupo Xcaret.

“Viendo la salud emocional de mi esposa y al no quererla verla sufrir más, firmé el documento, me presionaron mucho, estuve más de seis horas en la Fiscalía de Cancún esperando el cuerpo de mi hijo”, dijo el padre del menor.

