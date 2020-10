Niegan voto de castigo para Morena por cancelación de 109 fideicomisos

La desaparición de los 109 fideicomisos en la Cámara de Diputados, no generará un voto de castigo para el Movimiento de Regeneración Nacional durante los próximos comicios del 2021; como sucedió con el PRI cuando se aprobó el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), dijo el diputado federal de Morena, Ricardo Exsome Zapata.

“Yo creo que no, la realidad es que podría haber costo político si lo que atendían esos fideicomisos se deja de atender; ahí si habría costo político”, comentó.

El presidente de la Comisión de Infraestructura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Exsome Zapata, aseguró que el fideicomiso es una manera de administrar; y el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en desacuerdo en la manera de cómo se estaban manejando y de ahí la determinación de que se extinguieran.

Explicó que pese a la desaparición de los 109 fideicomisos, los beneficios que ofrecían se seguirán otorgando por instrucciones del mandatario federal.

“No se extinguen los fideicomisos, se extingue la manera en que se les hacían llegar a la población el recursos”, comentó.

Negó que algunos sectores queden desamparados y enlistó que las atenciones a los periodistas y desastres naturales siempre han sido atendidos por el gobierno federal; pese a que no existían los fideicomisos.

“Pusieron al fideicomiso como una manera donde realmente se manejaba; pero antes se resolvía de otra forma y eso es como el presidente lo ha planteado”, comentó.

Citó como ejemplo que en el caso del FONDEN; aseguró que el gobierno federal enviaba el dinero a los estados y los gobiernos en turno incurrían en irregularidades en su uso y distribución a los municipios afectados.

“En el FONDEN el dinero se lo mandaban al estado y el estado es donde hacía sus trucos y lo desparecía”, comentó.

Recordó que incluso el estado de Veracruz estaba vetado para obtener recursos de FONDEN, porque no había demostrado el uso del dinero que le habían dado antiguamente. Mencionó que, aunque existiera el FONDEN, a Veracruz no le llegaba o lo usaban para otra cosa. “Yo no me atrevo a decir que se lo robaban, aunque pareciera que se lo robaban; pero se usaba para un destino diferente para el que había sido mandado. En épocas anteriores rezaban para que hubieran desastres naturales, para que llegara el dinero y lo usaban en la manera que querían”, comentó.

Te puede interesar:

Al igual que el FONDEN, muchos fideicomisos no llegaban al estado de Veracruz, similar al tema de los deportistas que tampoco recibían esos recursos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.