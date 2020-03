Niegan libertad a García Luna, coronavirus no afectaría a exfuncionario según lo que determinó el gobierno de Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanos no dejarán ni que salga temporalmente de la cárcel.

Por lo que se mantuvieron haciendo caso omiso a la petición de la defensa que temía por la vida del ex secretario de Seguridad Pública por la pandemia de coronavirus que azota el mundo y Nueva York en particular.

Para la fiscalía, ninguna de las propuestas del abogado de García Luna tiene sustento suficiente y, dado el “inaceptable riesgo de fuga” que supone, liberarlo no debería ser una opción, como tampoco existe condición o conjunto de condiciones que le haría cambiar de opinión.

Por una parte, el gobierno estadounidense niega rotundamente que García Luna esté dentro del grupo de “alto riesgo de muerte” por coronavirus, como defendió su abogado César de Castro, quien se encarga de representarlo todavía de oficio.

“Tiene 51 años y no tiene un problema médico crónico”, resolvió la fiscalía, argumentando que una carta de un doctor que le trató hace cinco años por un problema respiratorio causado por “la exposición a aire acondicionado […] no constituye una condición médica crónica”.

Los fiscales insistieron en que, a pesar de hay al menos un caso de COVID-19 en la cárcel federal de Brooklyn, Genaro García Luna tiene “acceso a agua caliente y jabón” y, como otros reclusos, puede “auto-aislarse” y permanecer en su celda.

García Luna afirmó, hace cinco días, que estaba en “alto riesgo de muerte”, pero los fiscales desestimaron su argumento y dijeron que tomó medicamentos hace cinco años por una “afección respiratoria causada por la exposición al aire acondicionado”, y que no tiene una enfermedad crónica en curso, destacó Feuer en un reporte realizado desde su cuenta de Twitter.

NEW: Genaro Garcia Luna, the ex-Mexican security official accused of taking bribes from the Sinaloa cartel, joins the growing list of inmates asking for release from jail b/c of COVID19.

There is at least 1 case of infection at the Brooklyn federal jail where he is being housed. pic.twitter.com/rp212GIquH

— Alan Feuer (@alanfeuer) March 25, 2020