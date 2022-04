Música, danza y creatividad de BaNdula se difunde a nivel nacional en billete de lotería  

Con más de 250 años de historia, la Lotería Nacional difunde las manifestaciones culturales que enriquecen a nuestra sociedad, por ello, presentó el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1567, que reconoce la trayectoria de un cuarto de siglo de BaNdula, una agrupación multidisciplinaria, que realiza conciertos con puestas en escena.

Donde se incluyen canciones, danza, teatro y narraciones que llevan a niños y niñas a un disfrute multisensorial y reflexivo.

La directora general de Lotería Nacional, Margarita González Saravia Calderón, dijo que la institución, la segunda más antigua del país, resalta los aspectos culturales que se desarrollan en México, por ello, la entidad se congratula en celebrar con el Sorteo Zodiaco Especial No. 1567, el 25º aniversario de BaNdula.

“BaNdula es un grupo que ha hecho historia para los niños de México, un grupo que ha dedicado su actividad artística para transmitir mensajes positivos y de reflexión, de unidad familiar y que además hace conscientes a los niños”, acentuó.

Así, dio a conocer que la imagen de BaNdula, se encuentra a la venta en los más de 12 mil puntos alrededor del país, que incluyen expendios, organismos locales, foráneos y vendedores ambulantes de billetes y, enfatizó, que los recursos que se generan, apoyan al pueblo de México a través de los programas sociales y de salud.

El director del grupo BaNdula, Carlos “Pelusa” Rivarola, agradeció el homenaje que se realiza a través del billete conmemorativo a la agrupación que durante 25 años ha dado lo mejor de sí para los niños y sus familias, donde lo principal es la creación del mensaje.

Expuso que el nacimiento del proyecto surge de la poesía de Emilio Lome, donde ésta se emparejaba con la composición musical y finalmente se acompañaba de la danza, baile y puesta en escena, aspectos que definieron la fórmula, que no estaba completa si faltaba la emoción, el ingrediente clave que daba sentido a las creaciones de BaNdula.

“BaNdula es el duende-niño que todos tenemos, es el niño que nos hace sorprendernos, que nos hace admirar la naturaleza y que también sufre ante la injusticia, siempre hemos tratado de enmarcar esos detalles, a través de la visión de un niño”, dijo.

Así Rivarola añadió que cada composición era puesta a prueba, por conocidos y amigos que pudieran enriquecer y ser “catadores” de la misma: “si una canción no tenía magia o no tenía chispa, no seguíamos elaborándola, buscábamos hasta que apareciera el duende”.

El integrante de Maldita Vecindad, Pato Montes recalcó que la historia que compone los 25 años de BaNdula está llena de talento, amistad, entrega y amor a la música, una agrupación multicultural que ha tenido integrantes venezolanos, argentinos y colombianos que enriquecen la escena fusión: “todos somos una hermandad, nos damos cuenta que más allá de las fronteras existe esta idiosincrasia latina a través de la música y nuestra cultura y BaNdula, precisamente, es producto de todo ello”.

Al manifestar que BaNdula es un proyecto maravilloso y necesario en un contexto donde las creaciones dirigidas al público infantil se han olvidado, Pato Montes hizo un llamado a la importancia de realizar más contenidos culturales para la niñez en México.

El poeta, Ursus Juárez Roque explicó que: “De todas las agrupaciones musicales que existen en México, BaNdula se distingue por la recuperación de mitos, leyendas y de viejas historias de los pueblos originarios y, en especial, de nuestra fuerte raíz afro mestiza y afro caribeña, sus canciones nos hablan de unos pequeños seres, mitad magia y mitad sueños”.

Finalmente, la bailarina María Carla Rivarola, compartió un texto de Emilio Lome, poeta y pilar de la agrupación BaNdula, que inspira a todos los niños que han disfrutado de sus composiciones a través del arte multidisciplinario de la agrupación.

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1567 cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos, se llevará a cabo la noche del domingo 24 de abril a las 20:00 horas, la transmisión en vivo se podrá seguir por el Canal oficial de YouTube de la institución (https://www.youtube.com/user/VideotecaLotenal). Recuerda que ya puedes adquirir tus cachitos electrónicos a través de las plataformas oficiales, consúltalas en www.lotenal.gob.mx.

