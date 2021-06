Museo Soumaya exhibirá obra inédita de Diego Rivera

El cuadro “Peregrina tlaxcalteca” pintado por Diego Rivera en 1946, el cual estuvo resguardado más de 10 años en las bodegas del museo Soumaya debido a que la crítica de arte argentina, Raquel Tibol, cuestionó su autenticidad, será exhibido próximamente en el mismo recinto.

El equipo del recinto decidió realizar una investigación y recopiló información para demostrar que la pintura sí es del pintor guanajuatense. Finalmente, Alfonso Miranda Márquez, director del Museo Soumaya, encontró una prueba más para argumentar que la pieza es de la autoría del muralista mexicano.

Te puede interesar:

En su afán por fortalecer y enriquecer la colección, Miranda Márquez sostiene que este no es el resultado de un acto de fe, sino de una investigación con la que se logra comprobar que dicha obra es de la paleta de Diego Rivera.

Una vez demostrado lo anterior, dio a conocer que por primera vez la pintura se mostrará en una exposición; la cual será organizada próximamente en el Museo Soumaya Plaza Loreto.

“No es un lindo Diego, tengo que decirlo, pero eso no importa, es un Rivera. Que la obra no tenga todos los elementos simbólicos del artista es lo de menos; hoy está documentada la existencia de esa pintura y hay pruebas de que se colgó en la muestra inaugural del Museo de Arte Moderno, el 20 de noviembre de 1964, y eso no es cosa menor”, aclara el historiador.

La obra Peregrina tlaxcalteca está valuada en más de 278 mil dólares; mide 67 por 48 centímetros y es un óleo sobre lienzo con marco de madera tallada con aplicación de hoja de oro, de 101.5 por 81.2 centímetros. La firma del muralista está en la esquina superior izquierda y con la fecha de 1946.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.