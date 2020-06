Murió en un estacionamiento una abuelita que no presentaba síntomas murió dentro de un automóvil en el Hospital General en la Ciudad de México, hasta donde su nieto la había llevado porque desde muy temprano se encontraba con problemas respiratorios.

En una galería de la agencia Cuartoscuro, donde el fotógrafo Moisés Pablo captó cada uno de los momentos de dolor que las familias de México pudieran vivir por situación de Covid-19.

El joven llegó junto con su abuela donde se encontraban en el cubículo de Triage Covid-19, sin embargo, al momento de solicitar apoyo y al no responder la mujer comenzó a brindarle respiración de boca a boca, donde personal médico solo confirmó su deceso.

Después de permanecer minutos dentro del vehículo, personal médico se trasladó para expedir el acta de defunción, mientras su familia se despedía de ella en medio del llanto.

Cabe indicar que la Ciudad de México se encuentra en el primer lugar de las zonas con más casos de Covid-19, donde se sumaron 14 mil 649 defunciones a causa del Covid-19, así como 124 mil 301 casos confirmados desde el primer día de la pandemia, 18 mil 904 casos activos, es decir, casos confirmados con fecha de inicio de síntoma en los últimos 14 días.

Por su parte, el gobierno federal indicó que pese a la nueva normalidad emitida el pasado 1 de junio, no se ha logrado disminuir el pico de pandemia, sin embargo, las actividades no se han frenado en algunas ciudades donde las personas no respetan las medidas de Sana Distancia.