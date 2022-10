El legislador Ricardo Monreal, dio a conocer que redactará una denuncia contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores por espionaje y aseguró que no se detendrá hasta que haya una sanción para la funcionaria por haber violado la ley.

Monreal dijo que hay división en su partido y que pese a los ataques “No saldrá por la puerta trasera de Morena”.

“Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el Presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena, y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto”, agregó.

Monreal denunciará a Layda Sansores por espionaje

Además, mencionó que las acciones que ha tomado Layda Sansores pueden ocasionar inestabilidad en el país y lamentó “que se presente ese tipo espectáculos a la población” .

“No coincido con este tipo de ataques desde el propio gobierno, los podría esperar de opositores, pero nunca de mi propia organización política”, expresó.

Por último, aseguró que responderá “con la ley en mano”.

Cabe recordar, que en su programa “Martes de Jaguar”, la gobernadora de Campeche, difundió una conversación de WhatsApp entre Ricardo Monreal y el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, donde “Alito” le agradece al legislador Morenista por ayudarlo a promover un amparo para que no congelen sus bienes.

