Modificaciones de la Secretaría de Energía dañan la seguridad energética del país

Las modificaciones promovidas por Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía, en torno a la actualización de fracciones arancelarias de productos sujetos a permisos de importación y exportación; fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre reciente.

Estas provocan daños relevantes en la seguridad energética del país, el bienestar de los consumidores finales y desarrollo eficiente de la industria de los petrolíferos e hidrocarburos; esto aseguró el contador Juan José Sierra Álvarez, vicepresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

¿De que se tratan las modificaciones de la Secretaría de Energía?

Se trata de una medida violatoria de la ley, sin respetar tiempos de consulta marcada en la normatividad. Una actitud de esta naturaleza deja la impresión de querer fomentar prácticas monopólicas , haciendo añicos el principio de la libre competencia.

Casi al cierre del año 2020 publicaron acuerdo sobre Nueva Ley General de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que presenta cambios sustanciales en aplicación de criterios negativos, desalentadores para quienes tuvieran interés de traer capitales productivos; ya sea de origen nacional o foráneo generadores de empleos formales permanentes y bien remunerados; esto al encontrar barreras gubernamentales, contrario al papel de facilitador de trámites en el cumplimiento de obligaciones.

Del paquete de errores considerados opuestos a conductas de observancia universal, el representante de Coparmex destacó las siguientes:

Eliminación de permisos a 20 años y en lo sucesivo limitarlos a un quinquenio, restringiendo también las prórrogas. Esa carga, propia de los monopolios, incluye aumento de requisitos para emitir autorizaciones sin existir claridad sobre la forma expedita como se podrían cumplir.

La tercera asignatura establece creación de facultades al funcionario correspondiente para modificar volúmenes solicitados , así como revocar permisos – cupos -. Significa contraste con el Acuerdo del Tratado de México -Estados Unidos y Canadá . Definitivamente, dijo el empresario veracruzano se pierde libre competencia en toda la cadena de valor de los hidrocarburos.

Mayor estancamiento económico

Cuando ya aparece luz tenue de esperanza de revertir las condiciones muy malas de la economía, ahora, en el arranque del año 2021; lamentamos ordenamientos impulsados por la titular de la Secretaría de Energía.

Contrarios a lo que corresponde a un gobierno progresista de establecer incentivos necesarios a interesados en traer sus capitales, propiciar el arribo de muchos participantes al mercado mexicano; ofrezcan sus servicios, honren contratos y así satisfagan demanda nacional en las mejores condiciones de consumidores.

O bien realicen exportaciones guardando el equilibrio, garantía del abasto interno. Debemos procurar el derecho a elegir libre un suministrador de petrolíferos regido en el Artículo 28 Constitucional.

Amparos caerán en cascada

Desde ahora, el contador Juan José Sierra Álvarez advierte panorama cercano de creciente presentación de amparos; recurso de protección de la justicia federal, muchos casos trasladados a tribunales.

El enfoque del gobierno no sólo debe circunscribirse a regular, sino proteger a quienes arriesgan su dinero; abrir espacios donde todos ganen principalmente usuarios de los servicios. No es saludable cambiar reglas del juego sin ton ni son. No más contrasentidos, poner leyes sobre otras que funcionan bien; urge recuperar certidumbre, sensatez en las prácticas del gobierno, aceptar, de una vez por todas que las inversiones importantes son de largo plazo, suficiente para recuperar inversiones

