Militar en Tailandia mata a 20 y se atrinchera

AMLO, de la seguridad me preocupo y ocupo. El Presidente de México, como todos los fines de semana, realizó su dialogo con pueblos originarios del país.

Se llevó a cabo el diálogo con el Pueblo Otomí, desde el municipio de Amealco de Bonfil, en el estado de Querétaro.

Ahí dijo, que todos los días realiza a temprana hora, reunión con el gabinete de seguridad, dando seguimiento a los temas de la violencia.

“De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, tengo una reunión del gabinete de seguridad, todos los días me reúno con el secretario de la defensa, secretario de marina, secretario de seguridad pública, la secretaria de gobernación”.

Indicó, que a diario recibe el parte de todo lo que sucede en el país, homicidios, robos, “todo esto que se está padeciendo mucho, y no solo me preocupo, sino me ocupo”.

Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que se debe de lograr la paz y la tranquilidad, un compromiso de la actual administración federal.

“Pero así como estoy pendiente de la seguridad, también estoy pendiente de que hay bienestar, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.

El ejecutivo federal, aseveró que la inseguridad y la violencia no se resuelven nada más con el uso de la fuerza, “no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal”.

Recalcó López Obrador, “el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, sí, abrazos y no balazos”.

“Si atendemos el campo, si hay trabajo, si son buenos los salarios, si se atiende a los jóvenes, si todos tienen garantizado el derecho a la educación, a la salud, si hay bienestar va haber paz y tranquilidad”.

