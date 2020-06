Mil muertos por coronavirus en México fue reajuste de datos. El Presidente de México descartó que el país haya registrado en un solo día tal cantidad de fallecimiento por Covid-19.

Por lo que Andrés Manuel López Obrador aclaró la información, para evitar que la población se preocupara por tal situación.

“Quiero informar que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización”.

Planteo el mandatario, que la presentación de esta cifra, seguramente generó algún tipo de preocupación, al pasar de 500 fallecidos en un día a mil.

Y recalcó, “no significa que hayan fallecido en un día mil personas, lo quiero decir muy claro”, enfatizó AMLO desde el estado de Chiapas.

Muertos por coronavirus en México no es de mil diarios

“Es importante que se sepa, ayer mismo hubieron menos fallecidos en el país que los mil registrados, esto lo podemos observar en lo que sucedió en el Valle de México, donde tenemos más afectación por la pandemia”.

Señalando que en el Valle de México, hubo mínima disminución de ocupación hospitalaria, un aumento de ocho personas intubadas respecto al 2 de junio y más de 522 altas clínicas. Presentándose 157 personas fallecidas.

“No haya psicosis, no haya miedo, no haya temor, que al mismo tiempo también no hagamos caso a amarillismo”. Apuntó López Obrador, que si retoma el tema, es para que los mexicanos no se alarmen.

“Para que se conozca la realidad para aclarar las cosas, desde luego no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando y mantener la sana distancia”.

Aseveró el funcionario, que esto no quiere decir que ya no se tenga una pandemia, y que por ello su administración trabaja con responsabilidad.

“No relajar disciplina, mantener la sana distancia y cuidarnos hasta que se tenga la vacuna, pero podemos estar sin infectarnos si nos cuidamos, si hacemos caso de las recomendaciones de los especialistas”.

